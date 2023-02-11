Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили колонну техники российских оккупантов артиллерией в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим".

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Украинские воины уничтожили целую колонну техники возле Бахмута, где идут наиболее ожесточенные бои с противником.

Огонь артиллерии Вооруженных Сил Украины корректировался разведывательным беспилотником "Лелека-100".

На видео можно заметить точные попадания по единицам российской бронетехники.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

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