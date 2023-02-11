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В районе Бахмута 128-я бригада ВСУ уничтожила колонну техники РФ артиллерией — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 14:11
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Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили колонну техники российских оккупантов артиллерией в районе Бахмута. Соответствующее видео опубликовал волонтерский фонд "Повернись живим".

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Украинские воины уничтожили целую колонну техники возле Бахмута, где идут наиболее ожесточенные бои с противником.

Огонь артиллерии Вооруженных Сил Украины корректировался разведывательным беспилотником "Лелека-100".

На видео можно заметить точные попадания по единицам российской бронетехники.

Читайте также: В районе Бахмута было рекордных 54 боестолкновения, пути снабжения ВСУ не перерезаны

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