UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В районе Бахмута было рекордных 54 боестолкновения, пути снабжения ВСУ не перерезаны

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 20:03
В районе Бахмута было рекордных 54 боестолкновения, пути снабжения ВСУ не перерезаны - Фото
ВСУ под Бахмутом (Фото - ЕРА)

В районе Бахмута идут сложные бои и происходят десятки боестолкновений в день, но оккупантам не удалось перерезать пути снабжения ВСУ. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он сообщил, что в течение суток на Бахмутском направлении было 124 обстрела из разных типов артиллерии и рекордных 54 боевых столкновения.

Комментируя информацию британской разведки о том, что россиянам удалось продвинуться к трассе Бахмут – Константиновка, Череватый подчеркнул, что армия РФ действительно пытается заполучить контроль над этим участком, но там продолжается контрбатарейная борьба с целью уменьшить возможности россиян бить по трассе.

"У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи и вывозить раненых", — сообщил спикер ВСУ.

Он добавил, что есть разные пути снабжения, но деталей озвучивать не стал.

Сморите также: Оккупанты под Угледаром потеряли 30 единиц техники, проклинают своих командиров – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс бахмут Сергей Череватый
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 