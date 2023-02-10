В районе Бахмута было рекордных 54 боестолкновения, пути снабжения ВСУ не перерезаны

В районе Бахмута идут сложные бои и происходят десятки боестолкновений в день, но оккупантам не удалось перерезать пути снабжения ВСУ. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что в течение суток на Бахмутском направлении было 124 обстрела из разных типов артиллерии и рекордных 54 боевых столкновения.

Комментируя информацию британской разведки о том, что россиянам удалось продвинуться к трассе Бахмут – Константиновка, Череватый подчеркнул, что армия РФ действительно пытается заполучить контроль над этим участком, но там продолжается контрбатарейная борьба с целью уменьшить возможности россиян бить по трассе.

"У Сил обороны есть возможность доставлять в Бахмут оружие, провиант, другие необходимые вещи и вывозить раненых", — сообщил спикер ВСУ.

Он добавил, что есть разные пути снабжения, но деталей озвучивать не стал.

В сегодняшней сводке британская разведка сообщила, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

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Оксана Житнюк

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