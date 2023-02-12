Генштаб: ВСУ отбились от россиян у Бахмута, Марьинки и Угледара, сбили Су-25 – карта

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, сбили вражеский самолет Су-25. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 12 февраля.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Захватчики активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

Украинские военных отбили атаки россиян возле Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Украинские военные сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетный комплекс.

11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ за сутки уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.

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Наталія Медведєва

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