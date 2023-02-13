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Россияне снова накрыли артиллерией Херсон: работник предприятия погиб под завалами – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 12:29
Россияне снова накрыли артиллерией Херсон: работник предприятия погиб под завалами – видео - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (фото: EPA)

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего погиб работник одного из предприятий. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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По данным ОВА, сегодня, 13 февраля, армия РФ снова накрывала Херсон огнем из артиллерии. Российские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий.

Под завалами оказался мужчина – охранник базы. Врачам пришлось только констатировать смерть.

Работница предприятия показала руины здания, где погиб ее коллега.

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Оксана Житнюк
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обстрел война Херсон
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