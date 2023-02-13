Россияне снова накрыли артиллерией Херсон: работник предприятия погиб под завалами – видео

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего погиб работник одного из предприятий. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ОВА, сегодня, 13 февраля, армия РФ снова накрывала Херсон огнем из артиллерии. Российские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий.

Под завалами оказался мужчина – охранник базы. Врачам пришлось только констатировать смерть.

Работница предприятия показала руины здания, где погиб ее коллега.

Вчера утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации.

Читайте также: Россияне повредили железную дорогу в Херсонской области: УЗ предупреждает об изменениях

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.