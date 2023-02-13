Россияне снова накрыли артиллерией Херсон: работник предприятия погиб под завалами – видео
13.02.2023, 12:29
Артиллерийский обстрел оккупантов (фото: EPA)
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего погиб работник одного из предприятий. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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По данным ОВА, сегодня, 13 февраля, армия РФ снова накрывала Херсон огнем из артиллерии. Российские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий.
Под завалами оказался мужчина – охранник базы. Врачам пришлось только констатировать смерть.
Работница предприятия показала руины здания, где погиб ее коллега.
- Вчера утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации.
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