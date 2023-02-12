Утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации
12.02.2023, 11:41
Фото: Херсонская ОВА
Утром, 12 февраля, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
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"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате обстрела, пострадавших среди мирных херсонцев нет.
- 8 февраля россияне обстреляли Херсон и окрестности, погибли два человека.
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