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Утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 11:41
Утром россияне снова обстреляли Херсон, попали в здание администрации - Фото
Фото: Херсонская ОВА

Утром, 12 февраля, российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела, пострадавших среди мирных херсонцев нет.

Читайте также: СБУ задержала агентов РФ, которые готовили ракетные удары по объектам Одессы и Херсона

Наталія Медведєва
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Херсон обстрел война
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