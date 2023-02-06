СБУ задержала агентов РФ, которые готовили ракетные удары по объектам Одессы и Херсона

Киберспециалисты СБУ разоблачили двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Они собирали разведданные для нанесения ракетных ударов по украинским городам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Задержанные отслеживали базирование и перемещение подразделений ВСУ на Таврическом направлении, а также передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.

Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов Укрзалізниці и энергогенерирующих предприятий.

В случае получения развединформации оккупанты планировали использовать ее для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

Один из российских агентов задержан вблизи центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Приспешниками агрессора оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом Буба Касторский, сообщает СБУ.

Именно от него российские агенты получали задания по проведению разведывательно-подрывной деятельности в южном регионе Украины. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал.

Во время обысков у задержанных обнаружены смартфоны с доказательствами законспирированного общения с представителем ФСБ.

Обоим задержанным следователи Службы безопасности сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Вадим Ребрина

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