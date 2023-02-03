СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

СБУ сообщает о нейтрализации в Днепропетровской области группы агентов ФСБ РФ, собиравших разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. Также в случае приближения оккупационных группировок к области они должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона, сообщает пресс-служба СБУ.

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В первую очередь, уточняют в ведомстве, агенты ФСБ пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей, сообщили в СБУ.

Кроме того, по данным следствия, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровской области агенты должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.

По информации СБУ, агентурную группу возглавлял бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. В поле зрения ФСБ он попал из-за своих прокремлевских взглядов.

Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-вподрывной деятельности против Украины, пояснили в украинской спецслужбе. Для этого в свою группу он привлек еще двух местных жителей – бывших украинских военнослужащих.

После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.

В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

огнестрельное оружие с глушителями;

боевые гранаты;

патроны разного калибра;

средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ

Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина

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