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СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 15:15
СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео - Фото
Снимок экрана 2023-02-03 в 14.59.50

СБУ сообщает о нейтрализации в Днепропетровской области группы агентов ФСБ РФ, собиравших разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины. Также в случае приближения оккупационных группировок к области они должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона, сообщает пресс-служба СБУ.

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В первую очередь, уточняют в ведомстве, агенты ФСБ пытались выявить расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, а также локации инженерных укреплений и учебных центров украинских войск.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

Для этого вражеские приспешники постоянно пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей, сообщили в СБУ.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

Кроме того, по данным следствия, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровской области агенты должны были обеспечить им поддержку в виде совершения диверсий и терактов на территории региона.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

По информации СБУ, агентурную группу возглавлял бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. В поле зрения ФСБ он попал из-за своих прокремлевских взглядов.

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задачу сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-вподрывной деятельности против Украины, пояснили в украинской спецслужбе. Для этого в свою группу он привлек еще двух местных жителей – бывших украинских военнослужащих.

После 24 февраля прошлого года враг активизировал деятельность своей резидентуры по сбору разведывательной информации.

В случае захвата региона российские захватчики обещали своим приспешникам руководящие "должности" в местных оккупационных администрациях.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

  • огнестрельное оружие с глушителями;
  • боевые гранаты;
  • патроны разного калибра;
  • средства связи для конспиративной коммуникации с представителями ФСБ

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

СБУ задержала агентов ФСБ, которые должны были помочь в оккупации Днепропетровщины: видео

Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина
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сбу фсб теракт оккупация днепр
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