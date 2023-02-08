Сегодня, 8 февраля, россияне несколько раз обстреляли Херсон и близлежащие населенные пункты. В результате погибли два человека, четверо получили ранения. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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Как отмечается, российские оккупанты осуществили массированные обстрелы Херсона и пригородных населенных пунктов.

В результате погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения разной степени тяжести, сообщили в прокуратуре.

По информации Херсонской ОВА, под обстрел уже в четвертый раз попал Детский центр реабилитации.

"Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице", – говорится в сообщении ОВА.

На улице Ломоносова российские снаряды повредили дом. Пострадали два человека – 40-летний мужчина и 15-летний подросток, у обоих легкая контузия.

В Днепровском районе Херсона россияне попали в жилой дом, в котором находились пожилой мужчина и 5-летний ребенок. Люди не пострадали – снаряд попал в другую часть здания.

Российские оккупанты пытались защищаться от огневых ударов ВСУ из дальнобойных пусковых установок HIMARS уголковыми отражателями.

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Наталія Медведєва

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