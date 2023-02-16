СБУ задержала троих подозреваемых в сливе позиций ВСУ на Бахмутском направлении: фото
Служба безопасности Украины задержала троих жителей Донецкой области, подозреваемых в корректировке ракетных ударов по позициям ВСУ на Бахмутском направлении. Об этом сообщается в Telegram Службы.
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Следствие сообщило, что подозреваемые собирали данные о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны.
Среди задержанных – жители Новогродовки и Дружковки.
Также СБУ отметила, что одна из задержанных приходила на места сразу после российских ударов и сообщала оккупантам о результатах атак.
По данным СБУ, женщина контактировала с боевиком, входившим в состав 1-го армейского корпуса ВС РФ (так называемая "армия ДНР", состоящая преимущественно из местных коллаборантов под руководством россиян).
У подозреваемых обнаружили переписку с оккупантами в анонимных мессенджерах, где они отправляли координаты и фото позиций ВСУ.
- 10 февраля СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян.
- 8 февраля суд дал 15 лет жителю Святошина, корректировавшему российские удары по Киеву.
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