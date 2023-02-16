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СБУ задержала троих подозреваемых в сливе позиций ВСУ на Бахмутском направлении: фото

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 15:29
СБУ задержала троих подозреваемых в сливе позиций ВСУ на Бахмутском направлении: фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала троих жителей Донецкой области, подозреваемых в корректировке ракетных ударов по позициям ВСУ на Бахмутском направлении. Об этом сообщается в Telegram Службы.

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Следствие сообщило, что подозреваемые собирали данные о местах дислокации и перемещении подразделений Сил обороны.

Среди задержанных – жители Новогродовки и Дружковки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ задержала троих подозреваемых в сливе позиций ВСУ на Бахмутском направлении: фото

Также СБУ отметила, что одна из задержанных приходила на места сразу после российских ударов и сообщала оккупантам о результатах атак.

По данным СБУ, женщина контактировала с боевиком, входившим в состав 1-го армейского корпуса ВС РФ (так называемая "армия ДНР", состоящая преимущественно из местных коллаборантов под руководством россиян).

У подозреваемых обнаружили переписку с оккупантами в анонимных мессенджерах, где они отправляли координаты и фото позиций ВСУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Юлія Завадська
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