СБУ подозревает работника Укрзалізниці в корректировке ракетных ударов по Киеву – фото
Служба безопасности заявила о разоблачении российского агента, который работал в Укрзалізниці – он корректировал ракетные удары по Киеву и собирал разведданные для ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, подозреваемый – действующий работник регионального филиала Юго-Западная железная дорога.
В СБУ заявляют, что работника Укрзалізниці россияне завербовали после полномасштабного вторжения.
"В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, подозреваемый находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, которого прежде всего интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Спецслужба установила, что подозреваемый пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве – россияне планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.
"Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове", – говорится в сообщении спецслужбы.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.
- 6 февраля СБУ сообщила о подозрении руководителю ОАО "Российские железные дороги", который способствовал и способствует полномасштабному вторжению РФ в Украину
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