СБУ подозревает работника Укрзалізниці в корректировке ракетных ударов по Киеву – фото

Служба безопасности заявила о разоблачении российского агента, который работал в Укрзалізниці – он корректировал ракетные удары по Киеву и собирал разведданные для ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, подозреваемый – действующий работник регионального филиала Юго-Западная железная дорога.

В СБУ заявляют, что работника Укрзалізниці россияне завербовали после полномасштабного вторжения.

"В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, подозреваемый находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, которого прежде всего интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Спецслужба установила, что подозреваемый пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве – россияне планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.

"Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове", – говорится в сообщении спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

6 февраля СБУ сообщила о подозрении руководителю ОАО "Российские железные дороги", который способствовал и способствует полномасштабному вторжению РФ в Украину

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Наталія Медведєва

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