Суд дал 15 лет жителю Святошино, который корректировал российские удары по Киеву

Суд признал виновным в государственной измене жителя Святошинского района Киева, корректировавшего удары российских оккупантов по Киеву из "Градов" и "Смерчей" в начале полномасштабного вторжения. Приговор – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая проводила расследование по делу.

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Именно по наводке киевлянина в марте 2022 года российские оккупанты обстреляли один из районов столицы, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения.

В том же месяце сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту жительства. Им оказался житель Святошинского района, поддержавший вооруженную агрессию РФ.

Чтобы помочь оккупантам, он создал публичный Telegram-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры.

Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок РФ, которые использовали обнародованные сведения для ракетно-артиллерийских обстрелов столицы.

Кроме того, злоумышленник призвал через соцсеть к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.

15 марта в результате обстрела Киева оккупантами боеприпасы попали в девятиэтажный и шестнадцатиэтажный жилые дома в Святошинском районе. Погибли два человека.

17 марта российские войска снова обстреляли Святошинский район Киева.

26 марта в Святошинском районе исчезло электроснабжение из-за обстрела российскими войсками пригородов столицы.

Вадим Ребрина

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