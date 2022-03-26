UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев. Святошинский район остался без электроснабжения из-за российских обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 11:31

В Святошинском районе Киева отсутствует электроснабжение из-за обстрелов российскими войсками пригородов столицы. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что из-за боевых действий в направлении Гостомеля и Ирпеня отключены две линии 110 кВ. Аварийные службы начнут осмотр и оценку повреждений сразу после окончания активных боевых действий, но пока они не могут приступить к работе из-за российских обстрелов.

В КГГА пишут, что на ликвидацию повреждений электросети надо несколько часов. Пока в зоне обесточивания учреждения здравоохранения перешли на резервное питание.

В столичной администрации также отмечают, что на правом берегу Киева в течение дня может быть понижено давление воды.

Там объясняют, что отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций. Киевводоканал принимает меры для стабилизации давления, город продолжает поставлять воду.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 