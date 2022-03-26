Киев. Святошинский район остался без электроснабжения из-за российских обстрелов

В Святошинском районе Киева отсутствует электроснабжение из-за обстрелов российскими войсками пригородов столицы. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Отмечается, что из-за боевых действий в направлении Гостомеля и Ирпеня отключены две линии 110 кВ. Аварийные службы начнут осмотр и оценку повреждений сразу после окончания активных боевых действий, но пока они не могут приступить к работе из-за российских обстрелов.

В КГГА пишут, что на ликвидацию повреждений электросети надо несколько часов. Пока в зоне обесточивания учреждения здравоохранения перешли на резервное питание.

В столичной администрации также отмечают, что на правом берегу Киева в течение дня может быть понижено давление воды.

Там объясняют, что отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций. Киевводоканал принимает меры для стабилизации давления, город продолжает поставлять воду.

Марк Сировой

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