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17.03.2022, 19:25

Российские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибших

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Российские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибших
Российские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибших
Российские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибшихРоссийские войска обстреляли Святошинский район Киева: возникли пожары, двое погибших

Российские войска обстреляли Святошинский район Киева, возникли пожары, сейчас известно о двух погибших. Об этом сообщает столичное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что сообщения о сразу нескольких пожарах поступили спасателям около 16:30.

В результате попадания снарядов загорелись два автомобиля, в 17:04 пожар ликвидировали, погиб один человек.

Также неподалеку загорелся травяной настил на площади 5000 квадратных метров, продолжается ликвидация пожара.

Еще одно возгорание произошло на складе, площадь пожара – 10 000 квадратных метров. Есть угроза взрыва снаряда, спасатели работают с безопасного расстояния, ликвидация пожара продолжается. По предварительным данным, погиб один человек.  

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Теги: киев, святошино, обстрел, война, пожар, войска россии
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