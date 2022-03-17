В Киеве в результате падения сбитой ракеты пострадал многоэтажный жилой дом

В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты примерно в 5 утра произошло разрушение и возгорание в многоэтажке в Дарницком районе, сообщает ГСЧС.

Спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.

Вскоре пожар был ликвидирован.

Проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб, как минимум, 1 человек.

Дмитрий Смирнов

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