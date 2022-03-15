В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. Фото

В результате утренних обстрелов Киева оккупантами, боеприпасы попали в девятиэтажный и шестнадцатиэтажный жилые дома в Святошинском районе, сообщает МВД
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Девятиэтажка получила незначительные повреждения, также произошло небольшое возгорание, которое было ликвидировано в 05:36 силами 10 спасателей.
В то же время шестнадцатиэтажка пострадала больше – произошли значительные разрушения здания и пожар, охвативший с 1 по 16 этажи. Два человека погибли, 27 спасены.
Для спасения людей ГСЧС были привлечены 45 человек и 6 единиц техники.
Напомним, сегодня от обстрелов
в Киеве получили повреждения также частный дом, десятиэтажка и фасад здания станции метро. К счастью, никто не погиб.