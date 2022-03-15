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15.03.2022, 09:10

В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. Фото

Цей матеріал також доступний українською
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В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. Фото
В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. Фото
В Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. ФотоВ Киеве оккупанты обстреляли многоэтажку, два человека погибли. Фото
В результате утренних обстрелов Киева оккупантами, боеприпасы попали в девятиэтажный и шестнадцатиэтажный жилые дома в Святошинском районе, сообщает МВД.

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Девятиэтажка получила незначительные повреждения, также произошло небольшое возгорание, которое было ликвидировано в 05:36 силами 10 спасателей.

В то же время шестнадцатиэтажка пострадала больше – произошли значительные разрушения здания и пожар, охвативший с 1 по 16 этажи. Два человека погибли, 27 спасены.

Для спасения людей ГСЧС были привлечены 45 человек и 6 единиц техники.

Напомним, сегодня от обстрелов в Киеве получили повреждения также частный дом, десятиэтажка и фасад здания станции метро. К счастью, никто не погиб.
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Теги: обстрел, война, киев
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