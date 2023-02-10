СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Служба безопасности заявила, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечает СБУ, находясь на территории страны-агрессора, Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

"Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", – заявили в СБУ.

В Службе добавили, что Монтян массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков.

По данным следствия, Монтян выехала в Россию в 2021 году. С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационная деятельность; оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Читайте также: СБУ подозревает работника Укрзалізниці в корректировке ракетных ударов по Киеву – фото

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.