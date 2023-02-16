Пограничники под Бахмутом уничтожили до пяти захватчиков, одного взяли в плен – видео

Пограничники атаковали и захватили опорный пункт оккупантов под Бахмутом, в результате ликвидированы пять россиян, один взят в плен. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бойцы ГПСУ зашли в тыл врага и в ближнем бою уничтожили захватчиков и взяли "языка", — он входил в ЧВК "Вагнер".

Пограничники обратили внимание, в первую очередь, на экипировку врага.

На видео видно, что у российского захватчика при себе только разгрузочный жилет, четыре магазина к автомату, граната, бинт и "автомобильный" резиновый жгут.

"Вот и все, что нужно солдату "второй армии мира", — прокомментировала Госпогранслужба в своем сообщении.

16 февраля 2023 гвардейцы бригады "Червона калина" совместно с собратьями из ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе со складом боеприпасов рядом.

15 февраля снайперы 28-й бригады ВСУ устроили засаду и уничтожили оккупантов.

Смотрите видео: Россияне спрятали свой ЗРК "Оса", но его нашли и уничтожили бойцы ВСУ

Юлія Завадська

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.