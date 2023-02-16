Пограничники под Бахмутом уничтожили до пяти захватчиков, одного взяли в плен – видео
Пограничники атаковали и захватили опорный пункт оккупантов под Бахмутом, в результате ликвидированы пять россиян, один взят в плен. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
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Бойцы ГПСУ зашли в тыл врага и в ближнем бою уничтожили захватчиков и взяли "языка", — он входил в ЧВК "Вагнер".
Пограничники обратили внимание, в первую очередь, на экипировку врага.
На видео видно, что у российского захватчика при себе только разгрузочный жилет, четыре магазина к автомату, граната, бинт и "автомобильный" резиновый жгут.
"Вот и все, что нужно солдату "второй армии мира", — прокомментировала Госпогранслужба в своем сообщении.
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