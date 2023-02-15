Снайперы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили засаду для российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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По словам генерала, воины 28-й ОМБр устроили засаду и сорвали план врага, уничтожив оккупантов.

Точное направление фронта, где была снята работа снайперов, не указано.

На записи можно увидеть работу воинов по противнику.

Ранее бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" армии РФ — видео удара по комплексу можно посмотреть по ссылке.

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Дмитро Гриниченко

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