Снайперы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода устроили засаду для российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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По словам генерала, воины 28-й ОМБр устроили засаду и сорвали план врага, уничтожив оккупантов.
Точное направление фронта, где была снята работа снайперов, не указано.
На записи можно увидеть работу воинов по противнику.
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