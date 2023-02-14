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Бойцы 128 бригады ВСУ уничтожили новейший комплекс РЭБ "Палантин" — видео удара видео

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 16:39
Уничтожение комплекса РЭБ ''Палантин'' (Фото: скриншот с видео)
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Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" армии РФ, который начали применять только в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

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На опубликованном видео можно заметить точный удар украинской артиллерии по комплексу оккупантов. 

Военные отмечают, что российская пропаганда активно рекламировала "Палантин" привычным для себя клише, называя его "не имеющим аналогов в мире".

СПРАВКА. Комплекс РЭБ "Палантин" был принят на вооружение армии России в апреле 2019 года. Оккупанты называли его мобильным комплексом оперативно-тактического уровня. Задачи "Палантина" — создавать помехи для сотовой и транкинговой связи в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах. Машины комплекса могут объединять в единую боевую систему, чтобы расширить эффективность применения. Базой для РЭБ служит КамАз. Россияне говорили, что комплекс может блокировать сигнал для беспилотников или даже перехватывать управление на себя.

Смотрите также: 72 бригада ВСУ методично уничтожает артиллерией оккупантов под Угледаром — видео

Дмитро Гриниченко
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война артиллерия рэб 128 бригада палантин
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