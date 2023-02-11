Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и воины 55-й артиллерийской бригады уничтожают россиян под Угледаром. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 72 ОМБр.
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На записи можно увидеть, как украинская артиллерия уничтожает технику оккупантов в районе Угледара.
Показаны уничтоженные танки и боевые бронированные машины противника.
В последнее время армия России предпринимает активные наступательные действия в районе Угледара, город и окрестности удерживают воины 72-й бригады и других подразделений, нанося захватчикам существенные потери.
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