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"Червона калина" снесла позицию россиян в посадке, ролики от ГУР и штурмовиков: три видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 12:23
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

На Донецком направлении гвардейцы бригады "Червона калина" совместно с побратимами из ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе со складом боеприпасов рядом. Видео выложено в YouTube военных.

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Отыскать НП врага помогла разведка нацгвардейцев, после чего координаты были переданы армейцам: те точными попаданиями артиллерии уничтожили позицию россиян.

Кроме этого эпизода, 9 февраля спецназовцы ГУР ликвидировали часть оккупантов в составе двух групп на Бахмутском направлении в поселке Парасковеевка: "Итог – трое россиян "200" и "300" после первого же попадания".

Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады (подразделение "Команда Постріл") тремя попаданиями из Мста-С уничтожили боевую бронированную машину "Штурм-С" и склад боеприпасов россиян в пригороде Бахмута:

68-я отдельная егерская бригада им. Довбуша показала видеоотчет "о головокружительных успехах оккупантов на Угледарском направлении".

Смотрите видео: Подрыв колонны РФ на минах, танк в упор бьет по посадке, БТР изрешетил дом с врагом

Євген Пилипенко
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война потери 68 бригада Угледар Червона калина
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