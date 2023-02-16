На Донецком направлении гвардейцы бригады "Червона калина" совместно с побратимами из ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт вместе со складом боеприпасов рядом. Видео выложено в YouTube военных.
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Отыскать НП врага помогла разведка нацгвардейцев, после чего координаты были переданы армейцам: те точными попаданиями артиллерии уничтожили позицию россиян.
Кроме этого эпизода, 9 февраля спецназовцы ГУР ликвидировали часть оккупантов в составе двух групп на Бахмутском направлении в поселке Парасковеевка: "Итог – трое россиян "200" и "300" после первого же попадания".
Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады (подразделение "Команда Постріл") тремя попаданиями из Мста-С уничтожили боевую бронированную машину "Штурм-С" и склад боеприпасов россиян в пригороде Бахмута:
68-я отдельная егерская бригада им. Довбуша показала видеоотчет "о головокружительных успехах оккупантов на Угледарском направлении".
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