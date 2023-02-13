В OSINT-пабликах, отслеживающих ход войны России против Украины, появилось видео подрыва двух боевых машин в начале колонны российских оккупантов на минном шлагбауме.

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В ролике, фронтально (по отношению к колонне) снятом с дрона, видно, как первая машина подрывается на мине, после чего вторая просто объезжает ее – и подрывается на другой мине.

Когда и где снято видео, достоверно не известно. OSINT-расследователи пишут о локации в феврале 2023 года под Угледаром в Донецкой области, однако точную геолокацию, как это принято в подобных случаях, не приводят.

Новость будет дополнена этими данными, когда они появятся.

Смотрите видео: Точечное уничтожение российских оккупантов под Бахмутом и Соледаром

Одна из групп аэроразведки ВСУ в Бахмуте опубликовала эпизод нанесения огневого поражения по зданию в частном секторе города, где, как утверждается, засели российские оккупанты.

Бронетранспортер подъезжает к провалу в заборе, разворачивается фронтально к цели и отрабатывает из пушки по дому, после чего отходит на исходную позицию:

Военнослужащий с никнеймом elektrik1203 выложил в TikTok фрагмент видео от аэроразведки, на котором видно, как украинский танк в южных окрестностях Бахмута после артподготовки идет вдоль посадки и работает по позициям россиян.

Съемка из дрона на высоте 400 м со зумом в 3,5 раза:

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Євген Пилипенко

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