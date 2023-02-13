В OSINT-пабликах, отслеживающих ход войны России против Украины, появилось видео подрыва двух боевых машин в начале колонны российских оккупантов на минном шлагбауме.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В ролике, фронтально (по отношению к колонне) снятом с дрона, видно, как первая машина подрывается на мине, после чего вторая просто объезжает ее – и подрывается на другой мине.
Когда и где снято видео, достоверно не известно. OSINT-расследователи пишут о локации в феврале 2023 года под Угледаром в Донецкой области, однако точную геолокацию, как это принято в подобных случаях, не приводят.
Новость будет дополнена этими данными, когда они появятся.
Смотрите видео: Точечное уничтожение российских оккупантов под Бахмутом и Соледаром
Одна из групп аэроразведки ВСУ в Бахмуте опубликовала эпизод нанесения огневого поражения по зданию в частном секторе города, где, как утверждается, засели российские оккупанты.
Бронетранспортер подъезжает к провалу в заборе, разворачивается фронтально к цели и отрабатывает из пушки по дому, после чего отходит на исходную позицию:
Военнослужащий с никнеймом elektrik1203 выложил в TikTok фрагмент видео от аэроразведки, на котором видно, как украинский танк в южных окрестностях Бахмута после артподготовки идет вдоль посадки и работает по позициям россиян.
Съемка из дрона на высоте 400 м со зумом в 3,5 раза:
- Читайте спецпроект "Смерть с небес": новая история LIGA.net с мировыми разработчиками БПЛА.
- В конце января 2023 года позывной "Мадяр" показал, как снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка.
- Также в январе артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве.
Смотрите также: БТР-4 "наливает" по позициям россиян в Бахмуте, бойцы ВСУ идут на зачистку – видео с дрона
Комментарии