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Группа "Адам" уничтожает российских оккупантов под Бахмутом и Соледаром – дрон-видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 14:23
Группа
Скриншот

Сводная тактическая группа "Адам" Вооруженных Сил Украины, которая действует в окрестностях Бахмута и Соледара Донецкой области, показала видео уничтожения российских оккупантов на их позициях.

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Используя мультироторный дрон, способный нести самодельные взрывные устройства, защитники сбросили их на противника в окопах на украинской земле. Результат – ликвидация захватчиков, вероятно, из ЧВК Вагнера.

Бахмут и Соледар, по утверждениям руководства ЧВК, кадровые российские части не штурмуют, – якобы только вагнеровцы.

Помимо сбросов, операторы/штурманы БПЛА группы наводят на разведанные цели артиллерию ВСУ.

Помимо СТГ "Адам" аналогичные задачи в районе Бахмута выполняет также группа "Птахи Мадяра" и многие другие военнослужащие в 46-й бригаде ДШВ, обороняющейся в Соледаре, и приданых подразделениях.

Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ — смотрите в видео LIGA.net.

Смотрите видео: О пользе дронов. Вагнеровцы лезли в промзону Соледара, их увидели и уничтожили

Євген Пилипенко
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война оккупанты дрон уничтожение ликвидация сброс Адам бахмут Соледар
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