Группа "Адам" уничтожает российских оккупантов под Бахмутом и Соледаром – дрон-видео 18+

Сводная тактическая группа "Адам" Вооруженных Сил Украины, которая действует в окрестностях Бахмута и Соледара Донецкой области, показала видео уничтожения российских оккупантов на их позициях.

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Используя мультироторный дрон, способный нести самодельные взрывные устройства, защитники сбросили их на противника в окопах на украинской земле. Результат – ликвидация захватчиков, вероятно, из ЧВК Вагнера.

Бахмут и Соледар, по утверждениям руководства ЧВК, кадровые российские части не штурмуют, – якобы только вагнеровцы.

Помимо сбросов, операторы/штурманы БПЛА группы наводят на разведанные цели артиллерию ВСУ.

Помимо СТГ "Адам" аналогичные задачи в районе Бахмута выполняет также группа "Птахи Мадяра" и многие другие военнослужащие в 46-й бригаде ДШВ, обороняющейся в Соледаре, и приданых подразделениях.

Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ — смотрите в видео LIGA.net.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения там будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

Днем 13 января оккупанты в очередной раз заявили, что захватили Соледар, но в ВСУ опровергли это как очередной фейк и информационную операцию врага.

Смотрите видео: О пользе дронов. Вагнеровцы лезли в промзону Соледара, их увидели и уничтожили

Євген Пилипенко

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