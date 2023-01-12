Соледар. ССО заявили об уничтожении более 100 оккупантов – видео ударов артиллерии

В районе Соледара уничтожены более 100 российских оккупантов. Об этом сообщают Силы спецопераций, не уточняя, когда произошло это событие.

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Отмечается, что операторы ССО выявили скопление врага на нескольких участках. На них направили артиллерию, а также на одном из участков – ракету "Точка-У".

В результате ударов были уничтожены более 100 оккупантов, два пулеметных расчета и два – минометных. На видео – один из этапов отработки артиллерии по координатам.

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11 января в Генштабе сообщили, что бои за Соледар продолжаются, россияне пытаются взять под контроль пути снабжения ВСУ.

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Марко Сировой

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