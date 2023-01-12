UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Соледар. ССО заявили об уничтожении более 100 оккупантов – видео ударов артиллерии видео

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 08:17
Видео - ССО
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

В районе Соледара уничтожены более 100 российских оккупантов. Об этом сообщают Силы спецопераций, не уточняя, когда произошло это событие.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что операторы ССО выявили скопление врага на нескольких участках. На них направили артиллерию, а также на одном из участков – ракету "Точка-У".

В результате ударов были уничтожены более 100 оккупантов, два пулеметных расчета и два – минометных. На видео – один из этапов отработки артиллерии по координатам.

Читайте также: Аэроразведка ВСУ: Плохих новостей за день по Соледару нет. По Бахмуту – тем более

Соледар. ССО заявили об уничтожении более 100 оккупантов – видео ударов артиллерии

Смотрите также: Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война артиллерия армия рф ссо Соледар войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 