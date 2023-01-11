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Аэроразведка ВСУ: Плохих новостей за день по Соледару нет. По Бахмуту – тем более

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 23:11
Аэроразведка ВСУ: Плохих новостей за день по Соледару нет. По Бахмуту – тем более - Фото
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

"Плохих новостей" по Соледару, который сейчас является самой горячей точкой фронта, для украинских сил по окончанию сегодняшнего дня нет, несмотря на заявления российской пропаганды. Об этом сообщил командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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"Плохих новостей за прошедший день по Соледару нет. По Бахмуту – тем более", – написал "Мадяр".

Он также анонсировал видео о "заблудившихся" сегодня в Соледаре оккупантах, по которым отработали украинские аэроразведчики.

"О нас: продолжаем служить со сном на минималках", – написал "Мадяр".

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона вечером 11 января сказал, что и в самом Соледаре, и в пригороде продолжаются "тяжелые и самые ожесточенные бои". Бахмут, Соледар, Марьинка, Красногоровка и фактически вся линия фронта находятся под постоянными обстрелами.

"Частично враг перебросил свои силы из Бахмута, свою ЧВК, на Соледарское направление, чтобы захватить город. Сейчас ему это не удается", – сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что в Соледаре сейчас остаются 559 гражданских, 15 из них – дети.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс Соледар Мадяр
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