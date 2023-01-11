Бои за Соледар продолжаются, россияне пытаются взять под контроль пути снабжения ВСУ – ГШ

Россияне продолжают наступать на Бахмут, пытаются взять под контроль Соледар и пути снабжения Сил обороны Украины, но несут большие потери. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Основные усилия армия РФ сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области, ведет наступательные действия на Бахмутском направлении, пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения украинских подразделений.

По данным Генштаба, россияне несут там большие потери, бои продолжаются.

Также Генштаб сообщает о безуспешных наступательных действиях россиян на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях армия РФ пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Усиливается тенденция переполнения больниц во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. По состоянию на 9 января, согласно данным Генштаба, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернули 100 койко-мест.

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области российские захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местных, особенно их интересуют телефоны, пишут в Генштабе.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Соледар на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта, заявили в ВСУ.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, но прорвать оборону ВСУ и захватить город оккупанты не могут.

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Оксана Житнюк

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