Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боевых действий, а также фото до и после жесточайших боев за Соледар.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спутниковые снимки из Соледара, сделанные 1 августа 2022 года (нажмите, чтобы увеличить):

Спутниковые снимки из Соледара, сделанные 10 января 2023 года:

Тысячи воронок от снарядов на полях и вдоль дорог в Бахмуте и его окрестностях (спутниковый снимок, сделанный 7 января):

9 января 2023 года в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. Город севернее Бахмута стал самой горячей точкой фронта.

Британская разведка утверждает, что оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

В вечерней сводке Генштаб сообщил, что бои за Соледар продолжаются, россияне пытаются взять под контроль город и пути снабжения ВСУ, но несут большие потери.

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.