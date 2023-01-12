Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки
12.01.2023, 00:17
Иллюстративное фото - ЕРА
Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боевых действий, а также фото до и после жесточайших боев за Соледар.
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Спутниковые снимки из Соледара, сделанные 1 августа 2022 года (нажмите, чтобы увеличить):
Спутниковые снимки из Соледара, сделанные 10 января 2023 года:
Тысячи воронок от снарядов на полях и вдоль дорог в Бахмуте и его окрестностях (спутниковый снимок, сделанный 7 января):
- 9 января 2023 года в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм. Город севернее Бахмута стал самой горячей точкой фронта.
- Британская разведка утверждает, что оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- В вечерней сводке Генштаб сообщил, что бои за Соледар продолжаются, россияне пытаются взять под контроль город и пути снабжения ВСУ, но несут большие потери.
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