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Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 00:17
Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боевых действий, а также фото до и после жесточайших боев за Соледар.

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Спутниковые снимки из Соледара, сделанные 1 августа 2022 года (нажмите, чтобы увеличить):

Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Спутниковые снимки из Соледара, сделанные 10 января 2023 года:

Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Тысячи воронок от снарядов на полях и вдоль дорог в Бахмуте и его окрестностях (спутниковый снимок, сделанный 7 января):

Тысячи воронок от снарядов в Бахмуте и полностью разрушенный Соледар: спутниковые снимки

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Оксана Житнюк
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война Соледар бахмут
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