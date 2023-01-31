28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала один из успешных эпизодов совместной работы на фронте с коллегами-аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии. Бойцы с дронами навели артиллерию на один из командных пунктов российских оккупантов.

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"Работают боги войны – рыцарская артиллерия. Захватчики были настолько перепуганы, что сбежали на краденом мотоцикле, бросив своих раненых", – пишут в бригаде.

Судя по видео и масштабам взрыва, командный пункт враги украинского народа разместили рядом с боекомплектом.

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Євген Пилипенко

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