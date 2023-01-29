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В Марьинке не осталось ни одного уцелевшего здания: видео изувеченного войной города видео

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 16:59
Видео: Юрий Бутусов
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В Марьинке Донецкой области, являющейся одной из самых горячих точек на фронте, не осталось ни одного уцелевшего здания. Видео с квадрокоптера опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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Видео было снято вчера, 28 января.

В Марьинке до полномасштабной войны жили порядка 9000 человек. В ноябре украинские правоохранители сообщили, что эвакуировали 100% гражданского населения из прифронтового города.

  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Силы обороны Украины отбили атаки врага у 16 населенных пунктов.

Смотрите также: Россияне уничтожают Угледар и уже разрушили Марьинку — видео боев из фронтовых городов

Оксана Житнюк
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Донецкая область война Донбасс Марьинка
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