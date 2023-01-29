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Россияне наступают на трех направлениях, их атаки отбиты у 16 населенных пунктов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 07:24
Россияне наступают на трех направлениях, их атаки отбиты у 16 населенных пунктов – Генштаб - Фото
Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях, Силы обороны Украины отбили атаки врага у 16 населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке по итогам 28 января.

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Как отмечается, российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведут оборону.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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