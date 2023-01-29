Под Бахмутом истощенную ЧВК Вагнера заменили на десантников регулярной армии России – ISW

Истощенную ЧВК Вагнера под Бахмутом заменили на части регулярной российской армии. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 28 января.

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Как отмечается, обычные российские войска заменяют истощенные силы группы Вагнера, чтобы продолжить наступление под Бахмутом после того, как наступление вагнеровцев на этом направлении завершилось захватом Соледара.

"Войска группы Вагнера в Бахмуте не добились значительных успехов с момента захвата Соледара примерно 12 января", – говорится в сообщении.

По данным ISW, сейчас в боях под Бахмутом участвуют Воздушно-десантные войска России.

26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.

Наталія Медведєва

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