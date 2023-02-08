Как происходят уличные бои в частном секторе Бахмута с применением бронетехники и зачистка некогда жилого сектора от живой силы противника, показал в Telegram командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

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На кадрах после артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов украинский бронетранспортер БТР-4, двигаясь "на челноке", бьет из 30-миллиметровой пушки по засевшему в разрушенной городской застройке врагу.

Увешанную противокумулятивными экранами боевую машину прикрывают с правого фланга (слева не показано) штурмовики, продвигающиеся на зачистку руин.

Полный 21-минутный ролик доступен по ссылке выше.

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Євген Пилипенко

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