Как происходят уличные бои в частном секторе Бахмута с применением бронетехники и зачистка некогда жилого сектора от живой силы противника, показал в Telegram командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.
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На кадрах после артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов украинский бронетранспортер БТР-4, двигаясь "на челноке", бьет из 30-миллиметровой пушки по засевшему в разрушенной городской застройке врагу.
Увешанную противокумулятивными экранами боевую машину прикрывают с правого фланга (слева не показано) штурмовики, продвигающиеся на зачистку руин.
Полный 21-минутный ролик доступен по ссылке выше.
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- В конце января 2023 года "Мадяр" показал, как снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка.
- Также в январе артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве.
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