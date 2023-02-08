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БТР-4 "наливает" по позициям россиян в Бахмуте, бойцы ВСУ идут на зачистку – видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:48
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Как происходят уличные бои в частном секторе Бахмута с применением бронетехники и зачистка некогда жилого сектора от живой силы противника, показал в Telegram командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

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На кадрах после артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов украинский бронетранспортер БТР-4, двигаясь "на челноке", бьет из 30-миллиметровой пушки по засевшему в разрушенной городской застройке врагу.

Увешанную противокумулятивными экранами боевую машину прикрывают с правого фланга (слева не показано) штурмовики, продвигающиеся на зачистку руин.

Полный 21-минутный ролик доступен по ссылке выше.

Читайте также: Как в компьютерной игре. Что такое Delta и почему она – будущее победы 

Євген Пилипенко
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война бахмут БТР-4 аэроразведка Мадяр
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