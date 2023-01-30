Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди показал в Telegram видео процесса выявления российского снайпера под Бахмутом, его "ведения" и корректирования огня по сектору, где оккупант выбрал себе позицию.

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Планово прочесывая окрестности фронтового города в Донецкой области, бойцы заметили в нетронутой артиллерийскими обстрелами посадке снайпера, который выбрал себе позицию менее чем в километре от траншей Сил обороны.

Артиллерия 63 бригады ВСУ "поработала" по посадке, в результате чего оккупант получил ранение и вызвал эвакуацию, которая поспешила к ценному для врага специалисту.

Как это все происходило и чем закончилось, показано на видео с высоты птичьего полета.

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Євген Пилипенко

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