Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди показал в Telegram видео процесса выявления российского снайпера под Бахмутом, его "ведения" и корректирования огня по сектору, где оккупант выбрал себе позицию.
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Планово прочесывая окрестности фронтового города в Донецкой области, бойцы заметили в нетронутой артиллерийскими обстрелами посадке снайпера, который выбрал себе позицию менее чем в километре от траншей Сил обороны.
Артиллерия 63 бригады ВСУ "поработала" по посадке, в результате чего оккупант получил ранение и вызвал эвакуацию, которая поспешила к ценному для врага специалисту.
Как это все происходило и чем закончилось, показано на видео с высоты птичьего полета.
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