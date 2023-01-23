Создан уничтожать советскую броню. Топ-генерал армии США в отставке требует Abrams для ВСУ

США нужно заканчивать с политическими отговорками, почему они якобы не могут дать Украине танки Abrams, и срочно начать поставки, причем не только бронетехники. Об этом, реагируя на сообщение Майкла Макфола, сопредседателя международной рабочей группы по санкциям против РФ, написал в Twitter отставной американский четырехзвездочный генерал Барри Маккаффри.

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Бывший посол США в Москве (2012-2014) Макфол поражается: "Если танки Abrams работают в Польше, то почему они не могут работать в Украине? Я понимаю – реактивное топливо и высокие требования к техническому обслуживанию, и "Leopard лучше". Но что, никакой военной пользы в их размещении в Украине нет? Действительно?"

Маккаффри призвал "не путать политический аргумент с военной точкой зрения". Он назвал модернизированный M1A2 Abrams "самым эффективным, испытанным в боях, смертоносным и надежным основным боевым танком в мире".

"У нас есть 1500 единиц. Он многотопливный: керосин, дизель, авиатопливо. Проходит 430 км, скорость 72 км/ч. Имеет превосходный тепловизор, межтанковую боевую информационную систему управления. Радикальная модернизация танков М1А2 из моего 24-го дивизиона, уничтожавших бронетехнику советских времен во время "Бури в пустыне". M1 невероятно живуч при попадании. Турбинный двигатель простой в конструкции", – перечислил генерал.

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Военный аналитик NBC/MSNBC подчеркнул, что Abrams "был разработан, чтобы уничтожать советскую бронетехнику в Европе". "Вместе с боевой машиной M2 Bradley, оснащенной 25 мм пушкой и ПТРК TOW, это смертоносная комбинация. У египтян больше тысячи М1", – напомнил он.

Маккаффри назвал Leopard 2 "превосходным танком", который "был бы отличной частью украинской бронетанковой дивизии".

При этом четырехзвездочный генерал в отставке считает технику немецких вооруженных сил "кучей хлама", так как "они разоружились 20 лет назад": "Там отличные офицеры, но нет технологий".

По мнению участника Вьетнамской войны и войны в Персидском заливе, ключом к победе Украины является "предоставление передового оборудования, обслуживание внешними подрядчиками и обучение уже сейчас".

"12 танков Challenger 2 – это мощное политическое заявление, но с военной точки зрения, это пшик. У США огромные ресурсы, и мы можем быстро реагировать. Надо действовать. И не только с танками. Украина отчаянно нуждается в оружии глубокого удара, чтобы нанести ущерб россиянам, уничтожая командные пункты, арсеналы, запасы топлива и выводя из строя артиллерию", – напомнил генерал и снова призвал дать украинцам ракетные системы ATACM и ударные дроны.

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Євген Пилипенко

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