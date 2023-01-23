UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Создан уничтожать советскую броню. Топ-генерал армии США в отставке требует Abrams для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 13:52
Создан уничтожать советскую броню. Топ-генерал армии США в отставке требует Abrams для ВСУ - Фото
Танк M1A2 Abrams (фото - Nathan Franco, US Army)

США нужно заканчивать с политическими отговорками, почему они якобы не могут дать Украине танки Abrams, и срочно начать поставки, причем не только бронетехники. Об этом, реагируя на сообщение Майкла Макфола, сопредседателя международной рабочей группы по санкциям против РФ, написал в Twitter отставной американский четырехзвездочный генерал Барри Маккаффри.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бывший посол США в Москве (2012-2014) Макфол поражается: "Если танки Abrams работают в Польше, то почему они не могут работать в Украине? Я понимаю – реактивное топливо и высокие требования к техническому обслуживанию, и "Leopard лучше". Но что, никакой военной пользы в их размещении в Украине нет? Действительно?"

Маккаффри призвал "не путать политический аргумент с военной точкой зрения". Он назвал модернизированный M1A2 Abrams "самым эффективным, испытанным в боях, смертоносным и надежным основным боевым танком в мире".

"У нас есть 1500 единиц. Он многотопливный: керосин, дизель, авиатопливо. Проходит 430 км, скорость 72 км/ч. Имеет превосходный тепловизор, межтанковую боевую информационную систему управления. Радикальная модернизация танков М1А2 из моего 24-го дивизиона, уничтожавших бронетехнику советских времен во время "Бури в пустыне". M1 невероятно живуч при попадании. Турбинный двигатель простой в конструкции", – перечислил генерал.

Читайте также: "Это момент крайней срочности". В Лондоне написали письмо Писториусу о танках для ВСУ

Военный аналитик NBC/MSNBC подчеркнул, что Abrams "был разработан, чтобы уничтожать советскую бронетехнику в Европе". "Вместе с боевой машиной M2 Bradley, оснащенной 25 мм пушкой и ПТРК TOW, это смертоносная комбинация. У египтян больше тысячи М1", – напомнил он.

Маккаффри назвал Leopard 2 "превосходным танком", который "был бы отличной частью украинской бронетанковой дивизии".

При этом четырехзвездочный генерал в отставке считает технику немецких вооруженных сил "кучей хлама", так как "они разоружились 20 лет назад": "Там отличные офицеры, но нет технологий".

По мнению участника Вьетнамской войны и войны в Персидском заливе, ключом к победе Украины является "предоставление передового оборудования, обслуживание внешними подрядчиками и обучение уже сейчас".

"12 танков Challenger 2 – это мощное политическое заявление, но с военной точки зрения, это пшик. У США огромные ресурсы, и мы можем быстро реагировать. Надо действовать. И не только с танками. Украина отчаянно нуждается в оружии глубокого удара, чтобы нанести ущерб россиянам, уничтожая командные пункты, арсеналы, запасы топлива и выводя из строя артиллерию", – напомнил генерал и снова призвал дать украинцам ракетные системы ATACM и ударные дроны.

Читайте также: Война в решающей фазе, Украине нужно тяжелое вооружение – Столтенберг 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война поддержка танк военная помощь союзники Leopard ATACMS Abrams Барри Маккаффри
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 