"Это момент крайней срочности". В Лондоне написали письмо Писториусу о танках для ВСУ
Британские депутаты и десятки других высокопоставленных лиц страны призвали министра обороны Германии Бориса Писториуса разрешить Украине воевать против российских оккупантов на немецких танках Leopard 2. Открытое письмо выложил в Twitter Крис Брайант из Лейбористской партии.
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Они подчеркнули, что в свете потенциального нового масштабного наступления мобилизованной армии РФ на Украину последней нужно экстренно нарастить возможности, и сделать это нужно с западной бронетехникой.
"Мы понимаем исторические причины нежелания предоставлять немецкие танки и танки немецкого производства, однако мы призываем вас в этот момент крайней необходимости пересмотреть свою позицию и разрешить доставку основных боевых танков Leopard 2 – как немецких, так и немецкого производства – в Украину в ближайшие несколько дней", – говорится в тексте.
Группа председателей 24 основных комитетов общин подчеркнула также, что "осознает очень значительные усилия", предпринятые Германией для военной и финансовой поддержки Украины.
Пока что среди союзников по НАТО лишь Великобритания согласилась передать ВСУ танки Challenger 2. Были надежды, что Берлин даст добро на "Леопарды" на встрече коалиции в Рамштайне 20 января, однако этого не произошло.
Экс-глава правительства Британии Джонсон на прошлых выходных внезапно приехал в Украину и заявил, что "больше всего на свете хотел бы, чтобы украинцы были оснащены самой современной бронетехникой".
- Между тем, у главы Минобороны Резникова ожидают, что США проявят лидерство и дадут Украине танки Abrams.
- 22 января глава МИД ФРГ заявила, что если Leopard передадут Украине другие страны, Германия "не будет против", а Писториус признал, что Украине нужны танки и наступательное оружие.
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