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"Это момент крайней срочности". В Лондоне написали письмо Писториусу о танках для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 12:42
Борис Писториус (фото - ЕРА)

Британские депутаты и десятки других высокопоставленных лиц страны призвали министра обороны Германии Бориса Писториуса разрешить Украине воевать против российских оккупантов на немецких танках Leopard 2. Открытое письмо выложил в Twitter Крис Брайант из Лейбористской партии.

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Они подчеркнули, что в свете потенциального нового масштабного наступления мобилизованной армии РФ на Украину последней нужно экстренно нарастить возможности, и сделать это нужно с западной бронетехникой.

"Мы понимаем исторические причины нежелания предоставлять немецкие танки и танки немецкого производства, однако мы призываем вас в этот момент крайней необходимости пересмотреть свою позицию и разрешить доставку основных боевых танков Leopard 2 – как немецких, так и немецкого производства – в Украину в ближайшие несколько дней", – говорится в тексте.

Группа председателей 24 основных комитетов общин подчеркнула также, что "осознает очень значительные усилия", предпринятые Германией для военной и финансовой поддержки Украины.

СПРАВКА. Украина с первых дней большой войны призывает союзников поставить западные танки, прежде всего немецкие Leopard 2: их много в европейских странах НАТО. Свыше дюжины стран Европы готовы дать эти танки ВСУ, но ждут разрешения Берлина на реэкспорт. В последние дни среди союзников нарастает недоумение позицией ФРГ, не желающей давать танки Украине, из-за чего есть шанс, что "танковый альянс" передаст Leopard без отмашки из Германии. Берлин намекает, что даст танки, если США дадут Abrams. При этом США не торопятся это делать. Пентагон утверждает, что Abrams потребляют много топлива, сложны в эксплуатации, плюс "Леопарды" в Европе проще обслуживать/ремонтировать, и они по своим ТТХ больше подходят для актуальных нужд ВСУ.

Пока что среди союзников по НАТО лишь Великобритания согласилась передать ВСУ танки Challenger 2. Были надежды, что Берлин даст добро на "Леопарды" на встрече коалиции в Рамштайне 20 января, однако этого не произошло.

Экс-глава правительства Британии Джонсон на прошлых выходных внезапно приехал в Украину и заявил, что "больше всего на свете хотел бы, чтобы украинцы были оснащены самой современной бронетехникой".

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Євген Пилипенко
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