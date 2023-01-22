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Джонсон: Не слушайте тех, кто боится "эскалации" даже после бомбардировок жилых домов

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 22:55
Джонсон: Не слушайте тех, кто боится
Борис Джонсон в КНУ (Фото - Офис президента)

Не стоит слушать тех, кто опасается "эскалации" даже после массированных бомбардировок жилых домов. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в выступлении перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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22 января Джонсон и президент Владимир Зеленский провели в КНУ встречу со студентами.

"Вам нужно самое современное и самое сложное оружие, которое позволит ей защищаться. И не слушайте аргументы тех на Западе, кто говорит про какую-то "эскалацию", – сказал Джонсон.

"Я был в Буче. Какая может быть большая "эскалация", когда одна сторона использует сложнейшие современные самолеты, чтобы бомбить жилые кварталы?" – считает он.

Джонсон подчеркнул, что "Украина заслужила любую помощь, которая только возможна".    

Читайте также: Борис Джонсон: Фокусируйтесь на потребностях Украины, а не на Путине. Дайте Украине танки

Сергій Бережний
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Борис Джонсон военная помощь Великобритания
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