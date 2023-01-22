Джонсон: Не слушайте тех, кто боится "эскалации" даже после бомбардировок жилых домов
Не стоит слушать тех, кто опасается "эскалации" даже после массированных бомбардировок жилых домов. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в выступлении перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
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22 января Джонсон и президент Владимир Зеленский провели в КНУ встречу со студентами.
"Вам нужно самое современное и самое сложное оружие, которое позволит ей защищаться. И не слушайте аргументы тех на Западе, кто говорит про какую-то "эскалацию", – сказал Джонсон.
"Я был в Буче. Какая может быть большая "эскалация", когда одна сторона использует сложнейшие современные самолеты, чтобы бомбить жилые кварталы?" – считает он.
Джонсон подчеркнул, что "Украина заслужила любую помощь, которая только возможна".
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