UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Борис Джонсон побывал в Буче и Бородянке и встретился с Зеленским в Киеве – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 15:29
Борис Джонсон побывал в Буче и Бородянке и встретился с Зеленским в Киеве – видео, фото - Фото
Владимир Зеленский и Борис Джонсон (Фото - скриншот из видео)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в Украине, он побывал в Буче и Бородянке и встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.   

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Видео встречи экс-премьера Британии на Банковой Зеленский опубликовал в Facebook с подписью "Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона".    

В видео Джонсон говорит о том, что он сегодня побывал в Буче и Бородянке. 

Видео визита Джонсона в Бучу, снятое пользователями соцсетей, опубликовал также Sky News.

Фотографии визита Джонсона также опубликовал в Twitter корреспондент BBC в Украине Джеймс Уотерхауз.

Борис Джонсон (Фото – Twitter James Waterhouse) 3

Борис Джонсон (Фото – Twitter James Waterhouse) 3

В середине января Джонсон говорил о намерении посетить Киев.

Нынешний визит – уже четвертый его приезд после февраля 2022 года, первые три он раза он приезжал в качестве премьер-министра Британии.

Читайте также: Борис Джонсон: Фокусируйтесь на потребностях Украины, а не на Путине. Дайте Украине танки

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Великобритания Борис Джонсон буча бородянка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 