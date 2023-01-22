Борис Джонсон побывал в Буче и Бородянке и встретился с Зеленским в Киеве – видео, фото

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в Украине, он побывал в Буче и Бородянке и встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

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Видео встречи экс-премьера Британии на Банковой Зеленский опубликовал в Facebook с подписью "Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона".

В видео Джонсон говорит о том, что он сегодня побывал в Буче и Бородянке.

Видео визита Джонсона в Бучу, снятое пользователями соцсетей, опубликовал также Sky News.

Фотографии визита Джонсона также опубликовал в Twitter корреспондент BBC в Украине Джеймс Уотерхауз.

В середине января Джонсон говорил о намерении посетить Киев.

Нынешний визит – уже четвертый его приезд после февраля 2022 года, первые три он раза он приезжал в качестве премьер-министра Британии.

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Сергій Бережний

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