Джонсон планирует приехать в Киев – The Guardian

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Киев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

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Джонсон рассказал о намерении посетить Киев своим друзьям, отмечают журналисты. Это может стать его четвертым визитов в Украину с начала большой войны – первые три были в роли премьера.

Украинские источники также сообщили, что у Джонсона есть такое намерение, но они не знают конкретной информации о датах. По их словам, Джонсон и президент Владимир Зеленский считают друг друга друзьями.

Однако идея такого визита вызвала некоторое недоумение среди союзников действующего премьер Британии Риши Сунака.

Например, один из близких к Сунаку министров предположил, что Джонсон пытается создать себе "момент Черчилля". А глава оборонного комитета в Палате общин Тобиас Элвуд отметил: Джонсон не должен вмешиваться в официальные отношения Украины и Британии.

FT сообщала, что после отставки Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне и укреплять поддержку Украины.

В декабре Джонсон призвал дать Украине ракеты ATACMS и истребители, чтобы война закончилась в 2023 году.

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Марко Сировой

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