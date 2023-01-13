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Джонсон планирует приехать в Киев – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 08:14
Джонсон планирует приехать в Киев – The Guardian - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Boris Johnson/Twitter)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Киев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

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Джонсон рассказал о намерении посетить Киев своим друзьям, отмечают журналисты. Это может стать его четвертым визитов в Украину с начала большой войны – первые три были в роли премьера.

Украинские источники также сообщили, что у Джонсона есть такое намерение, но они не знают конкретной информации о датах. По их словам, Джонсон и президент Владимир Зеленский считают друг друга друзьями.

Однако идея такого визита вызвала некоторое недоумение среди союзников действующего премьер Британии Риши Сунака.

Например, один из близких к Сунаку министров предположил, что Джонсон пытается создать себе "момент Черчилля". А глава оборонного комитета в Палате общин Тобиас Элвуд отметил: Джонсон не должен вмешиваться в официальные отношения Украины и Британии.  

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Марко Сировой
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