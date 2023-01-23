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Министр обороны Германии: Украине нужны танки и наступательное оружие

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 06:52
Министр обороны Германии: Украине нужны танки и наступательное оружие - Фото
Борис Писториус (фото - EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Украине нужны танки. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD, передает Bloomberg.

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"Совершенно ясно, что танки и наступательные средства будут необходимы в Донецкой и Луганской областях", – сказал он.

При этом Писториус оставил открытым вопрос – будет ли танки поставлять Германия.

"Но нам еще предстоит увидеть, как именно это будет достигнуто. Есть и другие государства, которые могли бы внести свой вклад", – отметил министр обороны ФРГ.

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Марко Сировой
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