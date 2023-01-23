Министр обороны Германии: Украине нужны танки и наступательное оружие
23.01.2023, 06:52
Борис Писториус (фото - EPA)
Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Украине нужны танки. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD, передает Bloomberg.
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"Совершенно ясно, что танки и наступательные средства будут необходимы в Донецкой и Луганской областях", – сказал он.
При этом Писториус оставил открытым вопрос – будет ли танки поставлять Германия.
"Но нам еще предстоит увидеть, как именно это будет достигнуто. Есть и другие государства, которые могли бы внести свой вклад", – отметил министр обороны ФРГ.
- 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства, хотя их хочет поставить, например, Польша. Но на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
- 22 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если танки Leopard передадут Украине другие страны. Писториус намерен приехать в Украине в ближайшие недели.
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