Министр обороны Германии: Украине нужны танки и наступательное оружие

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что Украине нужны танки. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD, передает Bloomberg.

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"Совершенно ясно, что танки и наступательные средства будут необходимы в Донецкой и Луганской областях", – сказал он.

При этом Писториус оставил открытым вопрос – будет ли танки поставлять Германия.

"Но нам еще предстоит увидеть, как именно это будет достигнуто. Есть и другие государства, которые могли бы внести свой вклад", – отметил министр обороны ФРГ.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства, хотя их хочет поставить, например, Польша. Но на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

22 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если танки Leopard передадут Украине другие страны. Писториус намерен приехать в Украине в ближайшие недели.

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Марко Сировой

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