Если танки Leopard передадут Украине другие страны, Германия не будет против – глава МИД

Если другие союзники по коалиции решат передать Украине немецкие танки Leopard, Германия не будет возражать. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бербок сказала, что правительство Германии не намерено запрещать союзникам Украины передавать ей танки Leopard, которые находятся в их распоряжении.

20 января на встрече в формате Рамштайн участникам не удалось согласовать поставки Украине немецких танков Leopard 2.

При этом союзники договорились, что украинские военные могут начинать проходить обучение на таких танках.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.