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Если танки Leopard передадут Украине другие страны, Германия не будет против – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 22:31
Если танки Leopard передадут Украине другие страны, Германия не будет против – глава МИД - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Если другие союзники по коалиции решат передать Украине немецкие танки Leopard, Германия не будет возражать. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявила  министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

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Бербок сказала, что правительство Германии не намерено запрещать союзникам Украины передавать ей танки Leopard, которые находятся в их распоряжении.

20 января на встрече в формате Рамштайн участникам не удалось согласовать поставки Украине немецких танков Leopard 2.

При этом союзники договорились, что украинские военные могут начинать проходить обучение на таких танках.

  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию

Сергій Бережний
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Германия военная помощь Анналена Бербок Leopard
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