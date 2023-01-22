Если танки Leopard передадут Украине другие страны, Германия не будет против – глава МИД
22.01.2023, 22:31
Анналена Бербок (фото - ЕРА)
Если другие союзники по коалиции решат передать Украине немецкие танки Leopard, Германия не будет возражать. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Бербок сказала, что правительство Германии не намерено запрещать союзникам Украины передавать ей танки Leopard, которые находятся в их распоряжении.
20 января на встрече в формате Рамштайн участникам не удалось согласовать поставки Украине немецких танков Leopard 2.
При этом союзники договорились, что украинские военные могут начинать проходить обучение на таких танках.
- В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.
Читайте также: Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии