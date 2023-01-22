Моравецкий: Если Германия не согласится передать Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию

Если страны-союзницы Украины не достигнут соглашения с Германией по поставкам танков Leopard 2 Вооруженным Силам, то будет создана меньшая коалиция стран, готовых пожертвовать часть своих современных танков воюющей Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает PAP.

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"Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украина и Европа выиграют эту войну – с Германией или без нее", – заявил Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что позиция Германии неприемлема.

Он выразил недоумение тем, что после почти года войны и многочисленных преступлений России Германия не начала действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства.

"Им не нужно активировать 100 процентов своих ресурсов. 30 процентов достаточно. Даже 10 процентов. Это был бы прогресс. Однако прежде всего Берлину не следует ослаблять или саботировать действия других стран", – заявил Моравецкий.

По мнению польского премьера, немцы "попали в ловушку, которую сами себе расставили", из-за того что много лет проводят политику сближения с Россией.

"Я постоянно призываю Олафа Шольца к решительным действиям. Германия – мощная страна с точки зрения экономики и военной мощи. Я стараюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо. Украина и Европа выиграют эту войну – с Германией или без нее", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что от Германии зависит, захочет она присоединиться к миссии по прекращению российского варварства или будет пассивно наблюдать за этим, обрекая себя на то, чтобы оказаться на неправильной стороне истории.

В ответ на вопрос: что Польша будет делать, если Германия не согласится или продолжит откладывать свое разрешение Польше передать Украине 14 танков Leopard 2, Моравецкий сказал:

"Мы создадим меньшую коалицию стран, готовых пожертвовать часть своей современной техники, современные танки воюющей Украине... Решение поддержать украинскую армию оправданно и политически, и морально. Надеюсь, немцы рано или поздно это поймут".

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.



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Наталія Медведєва

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