UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Германии с лета есть список танков Leopard, которые можно передать Украине – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 09:53
В Германии с лета есть список танков Leopard, которые можно передать Украине – Spiegel - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

В Германии еще летом 2022 года составили список имеющихся у бундесвера танков Leopard, чтобы определить, какие из них можно передать Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Spiegel, в Министерстве обороны Германии есть подробный список различных моделей Leopard, которые были в немецкой армии на начало лета 2022 года и могут быть рассмотрены для поставки в Украину.

Как отмечается, список классифицируется как секретный и есть в распоряжении Spiegel.

Согласно документу, в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в оборонной промышленности в мае 2022 года, а один был списан.

Таким образом дееспособны 212 танков Leopard 2, среди которых различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, представляющие собой самую современную версию системы вооружения.

По состоянию на 22 мая в немецких войсках было 53 танка Leopard 2A7V.

По словам источников Spiegel, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину – бундесвер мог бы передать 19 танков Leopard 2A5.

"В настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, они имитируют танки противника во время маневров", – отметили в Spiegel.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война танки Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 