В Германии с лета есть список танков Leopard, которые можно передать Украине – Spiegel

В Германии еще летом 2022 года составили список имеющихся у бундесвера танков Leopard, чтобы определить, какие из них можно передать Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.

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По информации Spiegel, в Министерстве обороны Германии есть подробный список различных моделей Leopard, которые были в немецкой армии на начало лета 2022 года и могут быть рассмотрены для поставки в Украину.

Как отмечается, список классифицируется как секретный и есть в распоряжении Spiegel.

Согласно документу, в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых 99 находились на ремонтно-профилактических работах в оборонной промышленности в мае 2022 года, а один был списан.

Таким образом дееспособны 212 танков Leopard 2, среди которых различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, представляющие собой самую современную версию системы вооружения.

По состоянию на 22 мая в немецких войсках было 53 танка Leopard 2A7V.

По словам источников Spiegel, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину – бундесвер мог бы передать 19 танков Leopard 2A5.

"В настоящее время они используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии, они имитируют танки противника во время маневров", – отметили в Spiegel.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

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Наталія Медведєва

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