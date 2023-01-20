США разочарованы нерешительностью Германии в вопросе Leopard-2 для Украины – Sky News

США "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard-2, заявил на брифинге высокопоставленный американский чиновник. Об этом сообщает Sky News.

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Чиновник сказал, что США не знают, как будет решаться вопрос с Leopard-2.

Источник издания сообщил, что Берлин "пытался поставить США в тупик относительно отправки американских танков Abrams, но это не сработает".

Собеседники издания добавили, что США "не будут предоставлять Украине дорогостоящие, сложные в обслуживании танки, которые, по мнению представителей администрации, не нужны украинцам для достижения их целей, просто для того, чтобы дать другой стране прикрытие для своих собственных внутренних решений".

Чиновник на брифинге сказал, что министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли не верят, что Abrams "принесут чистую пользу украинцам, учитывая сложность их эксплуатации и обслуживания". Они настаивают на том, что США "не воздерживаются" от предоставления собственных танков, потому что обеспокоены возможной эскалацией из-за этого.

18 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передадут Украине американские танки Abrams.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине, но Германия проверит свои запасы Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о танках Leopard для Украины не принято Германией, но еще есть "окно возможностей" до весны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сегодня в Рамштайне некоторые страны называли свои пакеты помощи "за закрытыми дверями", также страны, имеющие на вооружении Leopard-2, пришли к согласию, что могут начать учебные курсы для украинских танковых экипажей по работе с Leopard-2.

Вадим Ребрина

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