Польша может отправить Leopard 2 Украине без разрешения Германии — правительство Шольца

Представитель правительства Германии заявил, что Польша может отправить танки Leopard 2 Украине без разрешения Берлина. Об этом он сообщил 20 января, цитирует его Sky News.

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По его словам, Польша может отправить танки Leopard без разрешения.

Он отметил, что у Берлина пока нет информации по официальному запросу со стороны Варшавы.

Неясно, значит ли это заявление, что Германия, как страна-производитель Leopard, даст добро на передачу танков. Подробности станут известны позже, когда закончится заседание контактной группы в формате "Рамштайн".

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, уже официально запросила у Берлина разрешение на поставку тяжелой бронетехники Украине.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно.

18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.

На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.

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Дмитро Гриниченко

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