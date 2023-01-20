UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша может отправить Leopard 2 Украине без разрешения Германии — правительство Шольца

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 13:20
Польша может отправить Leopard 2 Украине без разрешения Германии — правительство Шольца - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Представитель правительства Германии заявил, что Польша может отправить танки Leopard 2 Украине без разрешения Берлина. Об этом он сообщил 20 января, цитирует его Sky News

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Польша может отправить танки Leopard без разрешения. 

Он отметил, что у Берлина пока нет информации по официальному запросу со стороны Варшавы. 

Неясно, значит ли это заявление, что Германия, как страна-производитель Leopard, даст добро на передачу танков. Подробности станут известны позже, когда закончится заседание контактной группы в формате "Рамштайн". 

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, уже официально запросила у Берлина разрешение на поставку тяжелой бронетехники Украине.

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока двое работают – двое отдыхают). На советском танке это невозможно. 

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь рамштайн Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 