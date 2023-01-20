Польша может отправить Leopard 2 Украине без разрешения Германии — правительство Шольца
Представитель правительства Германии заявил, что Польша может отправить танки Leopard 2 Украине без разрешения Берлина. Об этом он сообщил 20 января, цитирует его Sky News.
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По его словам, Польша может отправить танки Leopard без разрешения.
Он отметил, что у Берлина пока нет информации по официальному запросу со стороны Варшавы.
Неясно, значит ли это заявление, что Германия, как страна-производитель Leopard, даст добро на передачу танков. Подробности станут известны позже, когда закончится заседание контактной группы в формате "Рамштайн".
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, уже официально запросила у Берлина разрешение на поставку тяжелой бронетехники Украине.
- 18 января сообщалось, что Шольц якобы готов поставить Украине танки Leopard при условии, что США передут Украине американские танки Abrams.
- На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
- Новый министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США.
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