Одна из стран официально запросила у Германии разрешение на Leopard для ВСУ – Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, уже официально запросила у Берлина разрешение на поставку тяжелой бронетехники Украине. Как сообщает Sky News, об этом Уоллес сказал после переговоров с 10 другими союзниками на военной базе в Эстонии.

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Глава британского ведомства не уточнил, о какой именно стране идет речь, но, как предполагают журналисты, это может быть Польша, которая ясно дала понять, что намерена отправить Leopard 2 в Украину.

"Насколько я понимаю, сегодня поступил официальный запрос от страны – я не знаю никаких подробностей о том, кто или что, и, очевидно, это процесс, который необходимо проработать", – сказал Уоллес.

На вопрос, считает ли он, что Германия должна дать зеленый свет на передачу танков, Уоллес ответил: "Я хочу чтобы как можно больше танков поддерживали усилия Украины в 2023 году".

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"В этом нет секрета… Если мы хотим передать Кремлю сообщение о том, что мы не сдаемся, что мы удваиваем ставку, танки – часть этого", – сказал глава Минобороны Британии.

Ранее в правительстве Шольца неоднократно говорили, что Берлин пока не получал официальных запросов на передачу танков Leopard Украине.

19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если в ближайшее время Варшава не получит разрешение Берлина на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она сама "поступит так, как нужно".

Глава МИД Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Он уже наперед поблагодарил Шольца за принятие этого решения.

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Оксана Житнюк

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