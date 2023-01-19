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Мы авансом благодарны Шольцу за решение по танкам, когда бы оно ни было принято – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 17:20
Мы авансом благодарны Шольцу за решение по танкам, когда бы оно ни было принято – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Кулеба отметил, что для отказа Германии предоставить Украине танки Leopard просто не существует рациональных аргументов, поэтому решение так или иначе будет положительным.

"Я заранее благодарю канцлера ФРГ Олафа Шольца за принятие этого решения, когда бы оно ни было принято", – сказал глава МИД. 

Кулеба убежден, что Германия примет решение о передаче танков. "Это только вопрос времени. Наша работа состоит в том, чтобы ускорить его", – сказал министр.

Он отметил, что первым шагом в этом направлении может быть предоставление Германией разрешения странам, которые уже готовы передать Украине свои танки Leopard.

"Таких стран достаточно много. Германия должна послать им сигнал, что время пришло", – заявил Кулеба.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Сергій Бережний
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Германия танки дмитрий кулеба давос олаф шольц
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