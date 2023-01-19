Мы авансом благодарны Шольцу за решение по танкам, когда бы оно ни было принято – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Кулеба отметил, что для отказа Германии предоставить Украине танки Leopard просто не существует рациональных аргументов, поэтому решение так или иначе будет положительным.

"Я заранее благодарю канцлера ФРГ Олафа Шольца за принятие этого решения, когда бы оно ни было принято", – сказал глава МИД.

Кулеба убежден, что Германия примет решение о передаче танков. "Это только вопрос времени. Наша работа состоит в том, чтобы ускорить его", – сказал министр.

Он отметил, что первым шагом в этом направлении может быть предоставление Германией разрешения странам, которые уже готовы передать Украине свои танки Leopard.

"Таких стран достаточно много. Германия должна послать им сигнал, что время пришло", – заявил Кулеба.

По сообщениям в СМИ, Rheinmetall может поставить Украине до конца 2023 года более 100 боевых танков Leopard и Сhallenger предыдущих моделей, не забирая их у бундесвера.

19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если в ближайшее время Варшава не получит разрешение Берлина на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она сама "поступит так, как нужно".

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Сергій Бережний

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