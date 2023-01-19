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Rheinmetall готов модернизировать для Украины танки Leopard 1 и Challenger 2 – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 16:37
Rheinmetall готов модернизировать для Украины танки Leopard 1 и Challenger 2 – СМИ - Фото
Challenger 1 (фото - Wikipedia)

Немецкая компания по производству вооружений Rheinmetall может поставить Украине до конца 2023 года более 100 основных боевых танков, не забирая их у бундесвера. Об этом сообщает издание Handelsblatt.   

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По данным издания, компания обсуждает в отраслевых кругах не только возможность изготовить под заказ новые Leopard 2, но и отремонтировать и передать ВСУ танки Leopard 1, а также британские Challenger 1. Подчеркивается, что в этом случае бундесверу не пришлось бы уступать никакие принятые им на вооружение боевые единицы.

Издание отмечает, что упоминание в этом контексте танков Challenger 1 оказалось неожиданным. Группа Rheinmetall, как сообщается, готова выкупить двузначное количество британских танков в Омане и провести их модернизацию.

Источник, знакомый с обсуждением вопроса, утверждает, что отремонтированные и модернизированные боевые машины могут быть переданы Украине до конца 2023 года.

Украина уже ожидает получения британских танков Challenger 2, это более продвинутая модель по сравнению с Challenger 1, однако у обеих машин одинаковое основное орудие и общий боеприпас.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Сергій Бережний
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Германия танки военная помощь Rheinmetall Leopard 1 Challenger 1
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