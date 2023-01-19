Rheinmetall готов модернизировать для Украины танки Leopard 1 и Challenger 2 – СМИ

Немецкая компания по производству вооружений Rheinmetall может поставить Украине до конца 2023 года более 100 основных боевых танков, не забирая их у бундесвера. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

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По данным издания, компания обсуждает в отраслевых кругах не только возможность изготовить под заказ новые Leopard 2, но и отремонтировать и передать ВСУ танки Leopard 1, а также британские Challenger 1. Подчеркивается, что в этом случае бундесверу не пришлось бы уступать никакие принятые им на вооружение боевые единицы.

Издание отмечает, что упоминание в этом контексте танков Challenger 1 оказалось неожиданным. Группа Rheinmetall, как сообщается, готова выкупить двузначное количество британских танков в Омане и провести их модернизацию.

Источник, знакомый с обсуждением вопроса, утверждает, что отремонтированные и модернизированные боевые машины могут быть переданы Украине до конца 2023 года.

Украина уже ожидает получения британских танков Challenger 2, это более продвинутая модель по сравнению с Challenger 1, однако у обеих машин одинаковое основное орудие и общий боеприпас.

19 января премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если в ближайшее время Варшава не получит разрешение Берлина на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она сама "поступит так, как нужно".

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Сергій Бережний

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