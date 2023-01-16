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Уоллес: Путин, видимо, настроен оптимистично. Можно ожидать тенденцию к наступлению

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 21:20
Уоллес: Путин, видимо, настроен оптимистично. Можно ожидать тенденцию к наступлению - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин настроен оптимистично по поводу развязанной им войны РФ против Украины и, вероятно, можно ожидать возвращения к тенденции российского наступления. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте в понедельник.

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Уоллес подчеркнул, что за всю войну Россия успела потерять "значительное количество" генералов и командиров. Однако он считает показательным сделанное на прошлой неделе заявление о том, что командующего войной Сергея Суровикина "бесцеремонно обошли стороной" и назначили вместо него начальником Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Это видимая верхушка айсберга фракционности в российском командовании. Путин, по-видимому, настроен оптимистично, и, поскольку почтение Герасимова к президенту ни у кого не вызывает сомнений, теперь можно ожидать возврата тенденции к российскому наступлению – независимо от того, сколько человеческих жизней оно влечет за собой", – сказал министр обороны Британии.

При этом он подчеркнул, что в 2023 году международное сообщество не устало от помощи Украине и не раскололось, как на то рассчитывал Путин, даже наоборот – Запад ускоряет свои усилия.

  • Сегодня Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи: туда войдут танки Challenger 2, гаубицы, бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.
  • Он также призвал страны Европы передать Украине танки Leopard.

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Оксана Житнюк
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Великобритания война владимир путин британия наступление валерий герасимов Бен Уоллес
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