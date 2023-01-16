Министр обороны Великобритании призвал страны Европы передать Украине танки Leopard

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес надеется, что решение британского правительства передать Украине боевые танки подтолкнет к аналогичному шагу другие страны Европы. Об этом он сказал, выступая в британском парламенте в понедельник.

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Уоллес приветствовал решение правительства Франции отправить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC и заявление американского правительства о передаче Украине 50 боевых машин Bradley.

Эта военная помощь важна сама по себе, сказал Уоллес, но она является частью международных усилий, которые вместе создают мультипликативный эффект.

"Мы будем первой страной, которая передаст западные боевые танки. Обсудив этот вопрос с США и нашими европейскими союзниками, мы надеемся, что пример Франции и Великобритании позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, тоже передать их", – сказал он.

Уоллес подчеркнул, что теперь ни одна страна, которая хотела бы помочь Украине с танками, не будет делать это в одиночку.

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Андрій Водяний

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