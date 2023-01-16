UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Великобритании призвал страны Европы передать Украине танки Leopard

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 19:32
Министр обороны Великобритании призвал страны Европы передать Украине танки Leopard - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес надеется, что решение британского правительства передать Украине боевые танки подтолкнет к аналогичному шагу другие страны Европы. Об этом он сказал, выступая в британском парламенте в понедельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Уоллес приветствовал решение правительства Франции отправить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC и заявление американского правительства о передаче Украине 50 боевых машин Bradley.

Эта военная помощь важна сама по себе, сказал Уоллес, но она является частью международных усилий, которые вместе создают мультипликативный эффект.

"Мы будем первой страной, которая передаст западные боевые танки. Обсудив этот вопрос с США и нашими европейскими союзниками, мы надеемся, что пример Франции и Великобритании позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, тоже передать их", – сказал он.

Уоллес подчеркнул, что теперь ни одна страна, которая хотела бы помочь Украине с танками, не будет делать это в одиночку.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Германия танки Бен Уоллес Leopard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 