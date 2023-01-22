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Новый министр обороны Германии Писториус анонсировал визит в Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 14:39
Новый министр обороны Германии Писториус анонсировал визит в Украину - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Новый министр обороны Германии Борис Писториус намерен скоро посетить Украину. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.

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"Я скоро поеду в Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели", – сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ добавил, что общался на встрече в формате "Рамштайн" с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Алексей Резников — очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", – отметил Писториус.

Глава Минобороны Германии сообщил, что ФРГ ведет очень тесный диалог по вопросу предоставления Украине танков Leopard 2 с международными партнерами, прежде всего с США.

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8

Наталія Медведєва
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Германия борис писториус
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