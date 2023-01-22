Новый министр обороны Германии Писториус анонсировал визит в Украину

Новый министр обороны Германии Борис Писториус намерен скоро посетить Украину. Об этом Писториус сказал в интервью Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я скоро поеду в Украину. Возможно, даже в ближайшие четыре недели", – сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ добавил, что общался на встрече в формате "Рамштайн" с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Алексей Резников — очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", – отметил Писториус.

Глава Минобороны Германии сообщил, что ФРГ ведет очень тесный диалог по вопросу предоставления Украине танков Leopard 2 с международными партнерами, прежде всего с США.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

На Рамштайне договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2. Главы МИД стран Балтии призвали Берлин немедленно дать Украине танки.

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рашмтайн-8

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.